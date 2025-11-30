Aos 64 anos, araucariense decide casar de novo e viver o amor na sua plenitude

Até pouco tempo atrás o casamento era visto como um compromisso exclusivo da juventude. Porém, pesquisas recentes revelam que cada vez mais pessoas na terceira idade estão dizendo “sim” diante da lei. E se, para muitos, a decisão de se casar após os 60 anos ainda esbarra em barreiras emocionais e sociais, para outros, o amor supera tudo.

Luiz Tavares, 64 anos, e Lia Mariluz Pereira Tavares, 59 anos e meio, são a prova de que é possível viver um amor na terceira idade de forma saudável, plena e definitiva, com muita paixão, carinho e respeito. Os dois se casaram no civil no dia 17 de novembro e no dia 22 confirmaram os votos diante de Deus, em cerimônia realizada na Igreja Batista do Capela Velha – IBCV.

Tavares é comerciante em Araucária e desportista que há muitos anos se dedica ao clube Jatobá. Lia é microempresária e durante 25 anos comandou um negócio na cidade de Paranaguá. Os dois se conheceram por intermédio da esposa do pastor Valmir, da IBCV. “Após o divórcio, me dediquei inteiramente à empresa, às minhas filhas e netos, tempo que durou 13 anos. Até que um dia participei de um Congresso com 330 mulheres, onde fiquei em um alojamento junto com as mulheres da Igreja Batista de Araucária. Lá conheci a Rozania, que me falou muito bem do Luiz. Dali em diante, começamos a conversar por telefone durante dois meses. Nos encontramos pessoalmente apenas uma vez, no Shopping Palladium, em Curitiba, isso antes dele passar um mês em Minas Gerais”, relata Lia.
Ela ainda conta que os dois seguiram conversando e os encontros passaram a acontecer uma vez por mês, sempre em um shopping diferente de Curitiba. Esses encontros aconteceram por seis meses, até que os dois decidiram namorar. “Entre o namoro e a decisão do casamento passou-se um ano. Em mais um ano, nos casamos. Com certeza, estávamos cientes de que o casamento nessa idade poderia trazer muitos desafios, mas posso afirmar que temos muita maturidade e fé, que sempre nos encorajaram a prosseguir”, comenta.

Tavares e Lia eram divorciados e ambos têm duas filhas dos casamentos anteriores. Ele é pai de Letícia e Lenise e Lia é mãe de Helen e Heloiza. Coincidentemente, ambos têm dois netos cada: Tavares é avô de Shopia (12) e Laura (7), e Lia é avó de Ana Clara (13) e Rafael (9).

Aos 64 anos, araucariense decide casar de novo e viver o amor na sua plenitude

“Minhas filhas ficaram extremamente felizes pela nossa tomada de decisão. O Luiz foi muito bem aceito por elas e pela minha família como um todo. E para aquelas que estão na terceira idade e buscam um companheiro, aconselho a colocar esse desejo nas mãos de Deus, pois somente Ele poderá fazer o impossível, assim como aconteceu na minha vida e do Luiz Tavares. A possibilidade de nos encontrarmos seria de 1 em 1000 e aqui estamos nós, casados e vivendo o amor na sua plenitude. Por isso, reforço: abandonem o medo, as feridas, as marcas, os receios e as incertezas do passado, e vivam o novo, o amor, a decisão de amar novamente, um amor pra vida, amor sem igual, tranquilo, e que traz paz. Este amor encontrei no meu marido Luiz Carlos Tavares”, diz Lia emocionada.

