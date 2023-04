Aos 65 anos, Hissam se casa pela 5ª vez

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), 65 anos, casou no último dia 15 de abril de 2023 com a jovem Kauane Rôde Camargo, 16 anos, que passou a assinar Kauane Rôde Dehaini.

A cerimônia foi simples, apenas para os amigos mais próximos, sendo celebrada no próprio Cartório de Registro Civil de Araucária. Ao longo de seus 65 anos de vida, esta é a quinta vez que Hissam sobe ao altar e ele garante querer que essa seja a última. “Estamos felizes. Ela me faz bem e eu faço bem a ela e juntos não estamos fazendo mal a ninguém”, comentou.

Embora o casamento tenha ocorrido há praticamente dez dias, foi somente nesta segunda-feira (24) que ele ganhou um pouco mais de repercussão, com vários veículos de comunicação da grande Curitiba noticiando o fato.

Como Kauane tem 16 anos, houve quem questionasse se ela poderia ter casado, já que não completou a maioridade. A lei brasileira diz que sim. Isto porque quem tem entre 16 e 18 anos pode ser emancipado, o que o torna apto a participar plenamente da vida civil antes dos dezoito, podendo assinar documentos e contratos, viajar sem a autorização dos pais ou responsáveis, comprar e vender bens móveis e imóveis, receber herança, entre outros direitos previstos para os cidadãos civilmente capazes, como casar-se. Kauane, segundo apurou nossa reportagem, inclusive, já estava emancipada quando casou no dia 15 de abril e por esta razão sequer precisou da autorização dos pais para contrair matrimônio com Hissam.

Entre as desinformações publicadas sobre o novo casamento de Hissam está também a história de que Kauane estudaria num colégio cívico-militar e de que seria adepta a concursos de beleza. Na verdade ela é aluna de uma instituição privada aqui em Araucária mesmo e participou uma única vez de um concurso local de misses.

Troca de secretaria

Kauane é filha de Marilene Rode, que desde o dia 14 de abril assumiu o comando da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT). Antes disso ela era diretora geral da Secretaria Municipal de Educação (SMED). Sobre a nomeação de Marilene, a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS) emitiu a seguinte nota: “Marilene Rode reúne as condições necessárias para o exercício do cargo de secretária de Cultura e Turismo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção, inclusive nesta Municipalidade”.