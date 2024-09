Você já se deu conta que faltam apenas 104 dias para o Natal? Pois é, a data mais mágica do ano está chegando e é hora de começar os preparativos. O Centro de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE-TGD), referência no atendimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtornos de Conduta (TC), já deu início ao seu projeto Natal Solidário deste ano.

Através da iniciativa, empresas, comércios, instituições, entidades ou demais pessoas da comunidade poderão apadrinhar uma das 274 cartinhas que serão escritas pelos estudantes, e presenteá-los com brinquedos, roupas, calçados, livros sensoriais ou outros pedidos. A cartinha trará a foto do estudante, o presente que ele gostaria de ganhar do Papai Noel (com as devidas numerações e tamanhos no caso de calçados e roupas), em forma de texto ou desenho. As cartinhas serão colocadas dentro de um envelope, e disponibilizadas aos futuros padrinhos e madrinhas.

Apadrinhe uma das cartinhas de Natal escritas pelos estudantes do CMAEE-TGD 1

“Qualquer pessoa pode se transformar no querido e bom velhinho Papai Noel e levar alegria aos nossos estudantes, fazer com que eles tenham um Natal com sentidos e sentimentos. Apadrinhe uma das cartinhas!”, convida a direção do CMAEE.

Faça parte deste projeto, entre em contato com o CMAEE-TGD pelo fone (41) 3614-7449 ou WhatsApp (41) 99605-8637.

Edição n.º 1432.