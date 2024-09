APAE Araucária celebra parceria para inclusão de alunos no mercado de trabalho

No dia 12 de setembro, a APAE Araucária, juntamente com pais e responsáveis pelos alunos, estreitou laços com a ASID Brasil e o Grupo Risotolândia. O objetivo foi fortalecer o “Programa de Inclusão de Diversidade”, visando promover a autonomia e independência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O Grupo Risotolândia e a ASID, assim como a APAE, entendem que é papel de todos promover a inclusão das pessoas com deficiência em todos os ambientes, incluindo o empresarial, por isso a importância dessa ação conjunta. “O programa já teve outras nomenclaturas, mas sempre foi focado na inclusão de pessoas com deficiência ao mundo de trabalho. A APAE vem se beneficiando do programa há cerca de 15 anos”, explica Anilcéia Araújo de Sousa, diretora da Escola da APAE.

Pelo programa, os alunos estudam no período da manhã e depois vão direto para a Risotolândia, almoçam na empresa e trabalham por 4 horas. “A APAE está sempre junto na mediação com a empresa, para auxiliar nas dificuldades do usuário. É uma iniciativa super importante, por isso agradecemos a oportunidade e reafirmamos nosso compromisso com a inclusão social”, complementa a diretora.

