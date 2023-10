APAE Araucária conquista 3º lugar no IV Festival Nossa Arte

As apresentações dos alunos da APAE Araucária durante o IV Festival Nossa Arte, realizado na cidade de Mandirituba no dia 21 de setembro, receberam muitos elogios e aplausos.

Araucária conquistou o 3º lugar na categoria Dança Popular Brasileira com a dança do frevo, e também participou com apresentações de artes musicais, artes visuais e artesanato. “É um orgulho para as famílias e um reconhecimento ao trabalho dedicado dos professores e profissionais que se empenharam em prepará-los para esta importante competição”, disse Anilcéia Araújo de Sousa, diretora da Escola da APAE.

Ela ressalta que o festival marcou um dia de inclusão, superação e de alegrias. “As apresentações foram um sucesso, todos se esforçaram muito e brilharam. Parabéns professora Sandra Duarte, alunos e equipe. Parabéns APAE Araucária, nosso trabalho é a melhor forma de agradecer a comunidade”, concluiu.

