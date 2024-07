A APAE Araucária conquistou o 2º lugar no Festival de Quadrilhas, na categoria Chapéus Decorados, realizado no dia 02 de julho, na cidade de Agudos do Sul. Organizado pelo Conselho Regional das APAEs de Curitiba Sul o evento tem como objetivo promover a cultura brasileira, além de fortalecer a socialização das pessoas com deficiência.

Na sua 11ª edição o festival contou ainda com o 2⁰ concurso de chapéus decorados e a 1ª exposição de desenhos juninos, que foram um sucesso.

“Nossa escola participou da quadrilha e recebeu o prêmio de 2° lugar no concurso de chapéus decorados. Agradecemos a nossa professora de Artes Jô, pelo seu desempenho e dedicação em representar nossa escola. O chapéu ficou lindo! Também agradecemos a todos os professores e funcionários que colaboraram para que os alunos participassem do festival”, disse a diretora da APAE, Anilcéia Araújo de Sousa.

APAE Araucária conquista prêmio no Festival de Quadrilhas de Agudos do Sul 1

Edição n.º 1423