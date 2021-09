APAE Araucária conta com a sua ajuda para manter atividades

Famílias dos alunos também são assistidas pela APAE Araucária. Foto: divulgação

Ao longo dos últimos anos, a APAE de Araucária vem passando por dificuldades financeiras e, mais do que nunca, tem buscado o apoio de empresas, comércios e da população em geral. O repasse de verbas públicas não acompanha o aumento das despesas pertinentes ao atendimento dos seus 107 alunos e também os gastos com a manutenção da instituição. É uma situação difícil, mas a APAE tem feito ações e campanhas frequentes para conseguir arrecadações e se manter ativa.

São várias as formas de ajudar a instituição e uma delas é contribuir com doações em dinheiro, que se reverte no atendimento dos alunos e de suas famílias, as quais são beneficiadas com serviços de educação e assistência social. As pessoas poderão fazer um PIX, cuja chave é o CNPJ 78.944.550/0001-56 ou um depósito bancário na seguinte conta: Banco do Brasil / Agência 1467-2 / Conta corrente 213036X.

Outra maneira de ajudar é sendo um voluntário. Qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, classe social, com ou sem incentivo da empresa onde trabalha, pode fazer o bem ao próximo na APAE Araucária. “O trabalho voluntário é uma das formas mais verdadeiras e efetivas de mudar o mundo onde vivemos. Justamente porque a motivação que o move vai além da recompensa financeira e envolve compaixão para com o outro, fazer a diferença na vida de uma pessoa ou de um grupo por meio do simples, mas nobre ato de ajudar. E é na prática que é possível perceber o poder de transformação de atitudes positivas”, ressalta Anilcéia Araújo de Sousa, diretora da Escola Edvair José Leme de Campos/APAE Araucária.

Se o candidato a voluntário for uma pessoa física, é necessário entrar em contato pelo e-mail apaearaucaria@hotmail.com ou whatsapp (41) 99858-5428. Para pessoa jurídica, isso é, gestor de uma empresa ou de um grupo de pessoas que deseja ajudar a APAE, pode conversar com a equipe através das redes sociais, e-mail apaearaucaria@hotmail.com ou, se preferir, pelo whatsapp (41) 99858-5428

O trabalho voluntário está presente nos eventos e atividades de responsabilidade social, de forma a atender o público e tirar dúvidas quanto aos projetos que a organização realiza. Esse trabalho voluntário é essencial para a APAE Araucária, que conta com o apoio das pessoas que participam ativamente no local”, destaca Anilceia.

Natal solidário

A APAE Araucária também já iniciou a campanha de arrecadação de presentes para o Natal Solidário dos alunos. Para contribuir, basta entrar em contato pelo whatsapp (41) 99858-5428. “Os alunos esperam ansiosos por essa data e contamos com a ajuda das pessoas para garantir esse momento de alegria a eles”, disse Anilceia.

