As APAEs da região Sul estão organizando um Show de Prêmios que vai acontecer no dia 29 de novembro, a partir das 19h, no Clube Serrinhense, em Contenda. A APAE de Araucária está engajada nessa ação, cujo objetivo é angariar fundos para manter as escolas das associações. Cada cartela custa R$10 e o primeiro prêmio será de R$12 mil, além de outros prêmios em dinheiro, que variam de R$5 mil a R$1 mil.

As cartelas são computadorizadas, isso quer dizer que mesmo se você comprar e não puder ir presencialmente, estará concorrendo aos prêmios. Quem tiver interesse em adquirir cartelas ou obter mais informações, basta entrar em contato com a APAE Araucária pelo WhatsApp (41) 99858 5428.

Edição n.º 1482.