APAE Araucária lança duas campanhas solidárias e pede contribuição da comunidade

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE Araucária está com duas campanhas bem importantes e pede a contribuição da comunidade para aumentar as arrecadações. Uma delas é o Inverno Solidário, que está arrecadando cobertores e agasalhos que serão distribuídos para os alunos cujas famílias vivem em situação de vulnerabilidade social.

A outra campanha é a de arrecadação de tampinhas de garrafas pet. Todo o material que for arrecadado nesta ação será vendido para gerar recursos que serão utilizados na obra de cobertura da quadra esportiva da escola da APAE. Se você deseja contribuir com as campanhas, entre em contato pelo fone (41) 99858-5428.

Edição n. 1368