APAE Araucária vai comemorar 40º aniversário com festa e festival de prêmios

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Araucária, fundada em 2 de dezembro de 1984, irá completar 40 anos e deseja comemorar a data junto com toda a comunidade. Para este momento tão especial, a entidade preparou uma festa e um festival de prêmios para o dia 7 de dezembro (sábado). Então, marque essa data na sua agenda!

O evento começa a partir das 13h, na Capela São Judas Tadeu e Nossa Senhora de Fátima, no bairro Iguaçu, e contará com apresentações dos alunos, e barracas com venda de cachorro-quente, pastel, bolo, bebidas, entre outras comidas. O festival distribuirá R$ 3 mil em dinheiro e outros excelentes prêmios.

Para realizar o evento com a importância que merece, a associação está pedindo às empresas e comércios da cidade, que contribuam doando brindes, alimentos (bolos, ingredientes para cachorro-quente e pastel) e bebidas. Também é possível contribuir fazendo um PIX na chave CNPJ 78 944 550/0001-56. Mais informações pelo fone (41) 99858-5428.

Sobre a APAE

A APAE é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, profissionalização, defesa e garantia de direitos, sem fins lucrativos, com sede na Estrada de Catanduvas, na área rural de Campo Redondo. Sua missão é promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas a melhorias da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

