APAE Araucária vai participar do IV Festival Regional Nossa Arte

A APAE Araucária irá participar nesta quinta-feira (21/09), do IV Festival Regional Nossa Arte, que acontecerá a partir das 13h, no Teatro Municipal Professora Joana Dilacir Palú Gelatti em Mandirituba. Além de Araucária e Mandirituba, o evento reunirá as APAEs de Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Palmeira, Piên, Quitandinha, Rio Negro, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

Este festival é bastante aguardado, pois ocorre a cada três anos, com mostra competitiva que abrange sete Linguagens Artísticas: artes visuais, artesanato, artes literárias, dança, música, artes cênicas e dança folclórica. Esta será a fase regional e apenas um representante de cada linguagem artística será classificado. Eles passarão à fase estadual, competindo outras regiões do Paraná, e depois à fase nacional, que envolve outros Estados da Federação.

A APAE Araucária irá competir neste festival com apresentação de dança do frevo, artes musicais, artes visuais, artesanato e dança popular brasileira.

O Festival Nossa Arte é uma forma de inclusão que permite que as pessoas com deficiência intelectual e múltipla se expressem por meio das mais diversas formas de artes. Também contribui com a conscientização de que a pessoa com deficiência avança no seu processo de autorrealização mediante a expressão artística.

