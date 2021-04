APAE organiza campanhas para ajudar alunos e suas famílias

Uma das campanhas é para arrecadar revistas e ajudar os alunos em suas atividades remotas. Foto: divulgação

Nesse momento de pandemia e com o aumento da crise econômica, muitas famílias foram afetadas e estão necessitando de ajuda, pois não conseguem sequer colocar um alimento na mesa. A situação não é diferente entre as famílias dos alunos da APAE Araucária, que passam por dificuldades. No intuito de ajudá-las, a associação iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, agasalhos, cobertores e materiais de higiene e limpeza, cujo tema é “Doe amor ao próximo”. Tudo o que for arrecadado com essa ação, será revertido para as famílias dos alunos.

Outra campanha é para arrecadar revistas, em bom estado, que serão utilizadas pelos alunos, em suas tarefas escolares. Por conta da pandemia, atualmente eles desenvolvem as atividades em casa, e por isso necessitam de muitos materiais de apoio. “Desde já agradecemos a todas as pessoas que se dispuserem a nos ajudar. É um momento difícil, mas se aquele que estiver em melhor condição estender a mão para o outro, todos ficarão bem”, disse a diretora da APAE, Anilcéia Araujo de Sousa.

Serviço

As doações poderão ser entregues na APAE, que fica na Estrada de Catanduvas, 3680, área rural de campo Redondo. Quem não puder levar, pode entrar em contato pelo telefone 99858-5428.

