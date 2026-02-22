Além do costume tradicional de fazer promessas para o novo ano que está chegando, as pessoas também possuem o hábito de dar uma olhada no calendário para verificar em quais dias da semana os feriados cairão. Nos últimos anos, a população pôde tirar poucas folgas, com a maioria dos feriados caindo no final de semana.

Neste ano de 2026, os trabalhadores e estudantes receberam uma ótima notícia: entre todos os feriados e pontos facultativos, apenas um cairá no domingo, sendo o Dia da Proclamação da República, 15 de novembro.

Confira o calendário, de acordo com o site do Governo Federal:

18 de fevereiro – quarta-feira: Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

3 de abril – sexta-feira: Paixão de Cristo (feriado nacional);

20 de abril – segunda-feira: (ponto facultativo);

21 de abril – terça-feira: Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio – sexta-feira: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

4 de junho – quinta-feira: Corpus Christi (ponto facultativo);

5 de junho – sexta-feira: (ponto facultativo);

7 de setembro – segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro – segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro – quarta-feira: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

30 de outubro – sexta-feira: Dia da Nossa Senhora dos Remédios, Padroeira de Araucária (feriado municipal);

2 de novembro – segunda-feira: Finados (feriado nacional);

15 de novembro – domingo: Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro – sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

24 de dezembro – quinta-feira: Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);

25 de dezembro – sexta-feira: Natal (feriado nacional);

31 de dezembro – quinta-feira: Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).

Edição n.º 1503. Victória Malinowski.