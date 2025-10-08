Um incidente registrado na tarde desta quarta-feira, 8 de outubro, na planta da Araucária Nitrogenados S.A (ANSA), antiga FAFEN, deixou muitos trabalhadores da unidade assustados. O barulho causado pela explosão também pode ser ouvido de diversos pontos da cidade. Uma fumaça preta também pode ser vista por quem passava pela região do Conjunto São Sebastião.

De acordo com o apurado por nossa reportagem, a explosão aconteceu num bunker onde fica um compressor de gás oxigênio (O2). O local também é chamado de unidade 19 da FAFEN. O incêndio teria começado no momento em que estava sendo feita troca de nitrogênio (N2) por oxigênio (O2) nesse compressor. Tão logo o fogo foi observado a brigada interna de combate a incêndio entrou em ação e conseguiu contê-lo rapidamente.

Entramos em contato com a direção da ANSA, que emitiu a seguinte nota explicativa: “durante a partida em uma das unidades da ANSA na tarde de hoje houve um princípio de incêndio que foi rapidamente controlada pela brigada de emergência da ANSA. Não houve feridos, apenas dados materiais”.

Incidente na Repar

O princípio de incêndio na ANSA acontece apenas poucos dias após um sinistro também ter acontecido na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR). O caso aconteceu no sábado, sendo que imagens do fogo foram registradas e compartilhadas nas redes sociais. A situação na Repar também foi rapidamente controlada e não deixou nenhuma vítima.