Aplicativo ajuda motoristas a controlar tempo no estacionamento rotativo gratuito

Compartilhe esta notícia

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura disponibilizou um aplicativo gratuito para smartphones com o objetivo de ajudar os motoristas araucarienses a controlarem o tempo de parada do veículo nos setores do estacionamento rotativo. Até então, a gerência do período era feito apenas usando o relógio. A tecnologia visa dar mais praticidade para esse controle de permanência no local, além de outros recursos disponíveis. Os desenvolvedores esclarecem que o uso do estacionamento rotativo do município é 100% gratuito, não depende da utilização do aplicativo e não precisa de tíquete ou de registrar presença.

Pelo regulamento do estacionamento rotativo, a permanência nos setores (conforme código nas placas) deve ser de até 2 horas. O veículo que ultrapassar esse tempo limite no mesmo setor está passível de multa. A fiscalização eletrônica com câmeras iniciará em breve. O aplicativo disponibilizado pela Prefeitura visa alertar o motorista de que o tempo de estacionamento naquele setor está acabando e que leve o veículo para um outro setor caso precise de mais tempo de estacionamento. Na primeira vez de uso, será necessário realizar um cadastro rápido. O usuário pode cadastrar mais de um veículo.

Assim como outros aplicativos, para utilizar este app é necessário contar com pacote de dados de acesso à internet. A tela mostra informações como o horário final para a permanência no setor do estacionamento e a contagem regressiva do tempo que falta. O tempo de permanência começa a valer a partir da primeira leitura da placa por meio das câmeras de monitoramento do estacionamento rotativo. Assim que houver a primeira leitura, o sistema informa o app. Vale destacar que o alerta sobre o fim do tempo de estacionamento no setor só ocorre se estiver o usuário estiver ‘logado’ no aplicativo (ou seja, não clicou em ‘sair’).

No mesmo app, o usuário também pode consultar, mediante preenchimento da placa, se veículos de fretamento, táxis e de transporte escolar estão com a vistoria em dia junto à Prefeitura. Há um recurso para que denúncias sobre esses tipos de transporte sejam encaminhadas para a equipe do Departamento de Trânsito. Dúvidas sobre o aplicativo podem ser esclarecidas por meio do recurso ‘fale conosco’.

CÂMERAS

Araucária está investindo em tecnologia para melhorar o monitoramento do fluxo de veículos, por meio da leitura das placas (carros e caminhões), nas áreas onde há o estacionamento rotativo. É a inteligência artificial que ‘filtrará’ quais os veículos que estão parados no mesmo setor (identificado nas placas do Rotativo) há mais de 2 horas e, por isso, passível de multa. O limite de até 2 horas para uso visa garantir que mais de uma pessoa tenha o direito a utilizar a vaga ao longo do dia.

Segundo o Departamento de Trânsito de Araucária, durante o período de teste (que seguiu as normas de contratação do sistema), as câmeras realizaram a leitura de cerca de 10 mil placas ao dia. O sistema de monitoramento por câmeras também ajudará a compreender o fluxo de veículos e a ocupação das vagas nas regiões onde há estacionamento rotativo e, com isso, informações importantes para o planejamento de novas ações nesta área.



APP Estar Digital Araucária:

DOWNLOAD – Sistema Androide: CLIQUE AQUI

DOWNLOAD – Sistema IOS: CLIQUE AQUI

DÚVIDAS APLICATIVO

Preciso ter o aplicativo para pode utilizar o estacionamento rotativo gratuito?

RESPOSTA: Não. O aplicativo tem como objetivo principal auxiliar o usuário no controle do tempo de estacionamento. Para utilizar o estacionamento basta estacionar e respeitar o limite de tempo de 2 horas no setor. O controle do tempo é por conta do usuário.

Quem pode utilizar o aplicativo?

RESPOSTA: Qualquer pessoa que utilize o veículo pode utilizar o app para o controle de tempo no estacionamento. Não precisa ser apenas o motorista.

Há necessidade de ter pacote de dados de internet para utilizar o aplicativo?

RESPOSTA: Sim. Como ocorre com outros aplicativos.

Como o aplicativo informa ao motorista sobre o tempo de permanência no setor estacionado?

RESPOSTA: O aplicativo emite alerta de que o tempo de permanência no setor do estacionamento rotativo está acabando. Caso o motorista precise de mais tempo de estacionamento, ele precisa se deslocar para uma vaga em um outro setor (verificar código na placa).

Que outras funções há no aplicativo do estacionamento rotativo?

RESPOSTA: É possível consultar, mediante preenchimento da placa, se veículos de fretamento, táxis e de transporte escolar estão com a vistoria em dia junto à Prefeitura. Há um recurso para que denúncias sobre esses tipos de transporte sejam encaminhadas para a equipe do Departamento de Trânsito.

Posso cadastrar mais de uma placa no aplicativo?

RESPOSTA: Sim. Há situações, por exemplo, de carros que são compartilhados em família. É possível que mais de uma pessoa registre a placa no aplicativo.

Como sei se a vaga está na área de estacionamento rotativo?

RESPOSTA: Em todos os locais onde há rotativo há placas com informações de identificação do setor e outros detalhes como dias e horários de vigência.

Quem tem direito à gratuidade no estacionamento rotativo?

RESPOSTA: Todos. Simplesmente não há cobrança para estacionar nas vagas estabelecidas no estacionamento rotativo de Araucária.

O que é esse código do setor na placa do Estar?

RESPOSTA: É o código que determina os trechos de estacionamento do estacionamento rotativo no município. Quem está prestes a ultrapassar o tempo de 2 horas de permanência no mesmo setor, algo que não é permitido, deve deslocar o veículo até um setor com outro código na placa do Estar.

A equipe de Trânsito vai avisar que o tempo de estacionamento do veículo naquele setor acabou?

RESPOSTA: Não. A leitura das placas ocorre de maneira automática. A equipe de Trânsito não para no local para tratar de tempo de permanência. Quem precisa ter o controle do limite de tempo é o motorista, seja por olhar no relógio ou por meio do aplicativo para este fim.

O que ocorre se ultrapassar as 2 horas de permanência autorizada na vaga?

RESPOSTA: Caso o sistema de câmeras registre o veículo por mais de 2 horas no mesmo setor de estacionamento do Estar (contado a partir da 1ª leitura da placa pelas câmeras), a inteligência artificial envia automaticamente o registro (em imagens) da situação para análise do Departamento de Trânsito.

Vagas específicas para Idosos e Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) também devem respeitar o limite de 2 horas?

RESPOSTA: Sim. As regras de tempo de permanência são iguais. Vale lembrar que para utilizar essas vagas exclusivas para idoso e PNE é preciso ter a credencial fornecida pelo Departamento de Trânsito e deixá-la visível no painel do veículo.

Como fica a situação de veículos de carga e descarga?

RESPOSTA: O estacionamento rotativo conta com vagas previstas para carga e descarga. Caso haja necessidades pontuais de carga e descarga em outros trechos é preciso entrar em contato com o Departamento de Trânsito (3614-1444) para obter autorização. Sem essa autorização, é possível que o motorista seja notificado por estacionar em local não autorizado.

As placas de motos também serão monitoradas pelas câmeras para controle de tempo?

RESPOSTA: Não. O foco do monitoramento com câmeras para fim de controle de tempo do estacionamento rotativo é placas de carros e caminhões. As motos ficam de fora do limite de permanência de até 2 horas nos setores do estacionamento rotativo.

Texto: PMA