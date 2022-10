Apoiadores de Bolsonaro e Lula farão carreatas na véspera da eleição

Duas grandes carreatas devem cruzar as principais ruas da cidade no próximo sábado, 29 de outubro, véspera do segundo turno das eleições deste ano de 2022.



De acordo com a programação dos apoiadores do candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT), e do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) os atos ocorrerão no período da manhã e da tarde, respectivamente.

Os lulistas marcaram a concentração de sua carreata para o estacionamento localizado em frente à empresa Berneck, que fica na rua Valério Sobânia, no bairro Capela Velha. Eles se reúnem por lá a partir das 9h para um adesivaço e, em seguida, percorrem as principais ruas da cidade, como a Avenida Avestruz, Cerejeiras, Agrimensor Carlos Hasselmann, Manoel Ribas, Victor do Amaral, Archelau de Almeida Torres, rua das Flores, dentre outras. A expectativa é que a cruzada seja finalizada por volta das 12h.



Já no período da tarde é a vez dos bolsonaristas praticamente finalizarem a campanha em Araucária com uma carreata. A concentração, no entanto, acontece na Praça da Bíblia, a partir das 14h. De lá, eles percorrem as principais vias do Município, passando essencialmente pelas mesmas ruas da carreata petista.



Ambos os atos serão acompanhados pela Guarda Municipal e pelo Departamento de Trânsito do Município, de modo a garantir a segurança dos participantes e dos demais motoristas que estiverem trafegando pelas ruas da cidade.



Ainda conforme a organização das carreatas, o pedido é para que os participantes foquem suas energias nessa busca final do eleitor indeciso, sem animosidade, focando no pedido de votos para seus candidatos. Existe um pedido também para que a população que estiver ao longo do trajeto pelo qual a carreata irá percorrer não pratique qualquer ato de hostilidade as manifestações.