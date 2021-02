Apoio dos municípios é fundamental na luta contra a pandemia, diz governador

Compartilhe esta notícia

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior agradeceu nesta quarta-feira, 24 de fevereiro, o apoio dos secretários municipais da Saúde e suas equipes na luta contra o novo coronavírus. Ele disse que o Paraná tem conseguido lidar com a doença e com o contágio de maneira séria e eficaz, fruto da união de esforços da Secretaria de Estado da Saúde, das 22 Regionais de Saúde e das prefeituras.

Ele participou da abertura do encontro virtual da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná (CIB), que contou com a participação dos 399 secretários municipais de Saúde e dos 22 chefes das Regionais de Saúde do Paraná. É a primeira vez que um chefe do Poder Executivo se reúne com todos os representantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/PR).

“Tenho que agradecer o trabalho incansável dos secretários municipais na gestão da pandemia e desejar aos secretários que assumiram este ano que tenham discernimento na tomada de decisões. A participação das equipes municipais tem sido fundamental na luta contra a Covid-19”, afirmou Ratinho Junior. “O Paraná tem números bons comparados aos outros estados porque houve trabalho e esforço conjunto da secretaria estadual e dos municípios, independente do tamanho da cidade ou de qualquer tipo de visão política do gestor”.

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, ressaltou que o encontro dos gestores municipais com o governador mostrou unidade. “Somos municipalistas. Todos os dias temos ações focalizadas nas cidades, perto das pessoas. Hoje demonstramos mais uma vez que juntos podemos fazer um enfrentamento melhor. Essa estratégia conseguiu reduzir o número de vítimas fatais no Paraná”, afirmou.

Ele também saudou o fato inédito da presença de Ratinho Junior. “É um dos momentos únicos da presença do governador num evento dessa envergadura. São 399 gestores municipais ouvindo as orientações do Governo do Estado sobre vacinação, ocupação de leitos e o momento da pandemia no Paraná. Foi uma oportunidade de conversar diretamente com quem está na linha de frente”, disse.

No encontro virtual também foram discutidas a campanha de vacinação contra a Covid-19, a evolução da pandemia e a realização de testes RT-PCR. No comparativo com os demais estados, o Paraná ocupa a 14ª posição em incidência de casos por 100 mil habitantes e a 21º em mortes por 100 mil habitantes – no segundo quesito, abaixo média nacional.

CIB

A Comissão Intergestores Bipartite é uma instância de negociação e deliberação quanto aos aspectos operacionais do SUS no âmbito do Estado, sendo constituída paritariamente por representantes dos gestores municipais e do gestor estadual. No Paraná a Comissão Intergestores Bipartite foi instituída através da Resolução nº 045/93 da Secretaria de Estado da Saúde Paraná, em 23/06/93, sendo composta por cinco representantes da secretaria estadual e cinco dos secretários municipais de Saúde, indicados pelo Cosems/PR.

Texto: Agência de Notícias do Paraná