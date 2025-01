Após 10 dias, autor de homicídio no bairro Passaúna é preso pela Polícia Civil

Nesta segunda-feira, 27 de janeiro, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu o autor do homicídio de Ronibel Fernandes dos Santos, de 46 anos, cujo corpo foi encontrado com várias perfurações de faca no último dia 17 de janeiro, na Rua Romalino da Silva Freitas, no bairro Passaúna. O criminoso, de 29 anos, foi preso no Jardim Arvoredo, bairro Capela Velha, e encaminhado ao sistema penitenciário.

Segundo a Delegacia de Araucária, as investigações apontaram que o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e o autor, quando saiam de um comércio de pesca. Ronibel era morador de Fazenda Rio Grande, porém mantinha uma rotina de trabalho e lazer em Araucária – fazia pequenos bicos e frequentava os bares locais.

Segundo apurado, Ronibel havia se separado da esposa desde o Natal passado, quando se mudou para a cidade vizinha. Ele frequentava bares e tinha problemas com bebidas. “Um colega de trabalho relatou em depoimento que a vítima saiu na quinta-feira, por volta das 21h, dizendo que iria se encontrar com uma mulher e, desde então, não deu mais notícias”, contou o delegado Erineu Portes.

Ainda no decorrer das investigações, a Polícia Civil encontrou o carro da vítima próximo à sua antiga casa, onde a esposa ainda reside. O veículo não tinha vestígios de sangue. O celular da vítima também não foi localizado.

Com a prisão do principal suspeito pelo crime, a Delegacia de Araucária poderá concluir o inquérito.