Após 15 anos, Cavalo Baio & Os Pinho anuncia fim da banda e faz show de despedida

A banda araucariense Cavalo Baio & Os Pinho decidiu “largar os bets” no sábado (09/11), no Boteko do Tico, onde fará um show de despedida para os fãs, às 20h. Os ingressos já esgotaram, mas quem não conseguiu comprar pode ficar tranquilo, porque existe a possibilidade de retomada das vendas no dia do evento.

Em 2023 a banda fez menos shows que de costume e seus integrantes ficaram um pouco cansados de ser sempre a mesma coisa, como a falta de apoio municipal, falta de bares para tocar e fazer eventos, e muitas vezes falta de respeito do contratante com o artista por pagar um cachê mínimo e não ter a mínima estrutura de aparelhagem.

“A cena autoral independente é pequena e cada vez vai ficar mais fraca sem incentivos. Por exemplo, quando éramos mais jovens existiam vários eventos que influenciavam crianças e adolescentes a gostarem e quererem se expressar artisticamente. Eles se envolviam mais com a parte cultural, queriam tocar um instrumento, falar sobre sua realidade, isso vinha através de eventos municipais, shows e eventos. Algo que hoje em dia não vemos mais”, lamentou Maylon, um dos integrantes da banda.

Criada em 2009, a Cavalo Baio & Os Pinho sempre buscou inspiração em personagens e lendas de sua própria terra para criar suas músicas, carregadas de gírias locais e bom humor. Araucária, por ser uma cidade reconhecida por sua população de origem polaca que, mesclada à cultura indígena e cabocla, formou um vasto cenário para o lirismo e repertório do grupo, que adorava misturar Punk Rock, Hardcore, Vanerão, Chamamé, Cumbia e outros ritmos nativos do Sul e da América Latina.

O último trabalho leva o nome da própria banda e foi lançado em novembro de 2021, um álbum com 11 faixas, resultado de uma mistura rica do “puro suco” do que é a essência do grupo. “Agora em 2024 completamos 15 anos com nosso show de despedida, lançando nosso último álbum, que será gravado ao vivo, com vários clássicos da banda, em um lugar que representa bem Araucária, o Boteko do Tico.

Nesses 15 anos foram muitos trabalhos, muitos amigos que a música nos deu e muita história que sempre levaremos conosco”, fala Maylon.

A Cavalo Baio & Os Pinho encerra sua trajetória com sua formação mais recente: Thiago de Oliveira (Voz), Daniel “Zinho” Inckot (Guitarra/Voz), Maylon Terras (Baixo), Rodolfo Padilha (Bateria) e Paulo “Sono” Prichla (Acordeon).

Edição n.º 1439.