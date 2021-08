Após 35 anos atuando no SUS, cardiologista Araré Cordeiro Jr. se aposenta

Colegas de trabalho prestaram uma homenagem no último dia de trabalho do Dr Araré. Foto: Marco Charneski

Um excelente médico, que trabalhava disposto e atendia a todos com carinho e dedicação. Sem dúvida, um profissional querido por todos! Esse é o legado que o médico cardiologista Dr Araré Cordeiro Gonçalves Junior deixa para a rede pública de saúde de Araucária. Após 35 anos atuando no sistema público, chegou o merecido descanso, e ele se aposentou.

Na segunda-feira, 24 de agosto, Dr Araré realizou suas últimas consultas no Centro de Especialidades Médicas (CEMO), mas não saiu de lá sem ser homenageado. A coordenadora do Centro Elizabete Cândido, o vice-presidente da Associação Médica de Araucária Dr Isaque e profissionais do local prepararam uma despedida singela e emocionante, como forma de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desempenhado durante todos esses anos.

“Após 35 anos no serviço público, tendo participado tanto como gestor assim como profissional da ponta, me tenho a sensação de dever cumprido. Tenho certeza que colaborei para melhorar o sistema público de saúde de Araucária, deixando como legado várias obras e serviços que implantei e incrementei nas minhas duas gestões como secretário municipal de Saúde. Já como médico, o meu maior trunfo é o reconhecimento por parte dos pacientes e de suas famílias, do bem que propiciei aos mesmos pela minha intervenção. Me orgulho em dizer que para muitas famílias já estou sendo o médico da 3ª geração. Agradeço muito a Deus por isso”, disse o médico emocionado.

Dr Araré só irá encerrar seu trabalho na rede pública, ele continuará atendendo pacientes no seu consultório particular e na Clínica Dona Anita.

Experiência não falta

Formado pela Universidade Federal do Paraná em 1983, Dr Araré foi acadêmico do então Hospital São Vicente de Paulo, em Araucária, desde o 3° ano de Medicina até se formar. Fez residência em Clínica Médica no Departamento de Clínica Médica do Hospital de Clínicas da UFPR nos anos de 1984 e 1985 e se especializou em Cardiologia no Departamento de Clínica Médica do Hospital de Clínicas da UFPR (1986/87).

Foi funcionário público municipal inicialmente em Curitiba e depois em Araucária, desde 1986. Atuou como secretário municipal de Saúde de Araucária de 1989 a 1996 e por duas gestões presidiu a Associação de Secretários Municipais de Saúde do Paraná (Apasems – hoje Cosems). Na mesma época foi membro da diretoria do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Fellow no Departamento de Saúde Comunitária do Hospital Mount Sinai da City University of New York – EUA, também recebeu o título de Cidadão Honorário de Araucária, foi vice-presidente da Associação Médica do Paraná, presidente da Associação Médica de Araucária por várias gestões, inclusive é o atual presidente. O cardiologista é ainda delegado e atualmente um dos representantes do Conselho Regional de Medicina do Paraná em Araucária, além de Conselheiro Fiscal da Unimed Curitiba em 2012 e atualmente conselheiro colaborativo da entidade.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021