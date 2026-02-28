Após 30 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Paraná e cinco dedicados ao serviço público na Prefeitura de Araucária, o 2º Sargento Manoel Pereira dos Santos, 53 anos, vai desfrutar da aposentadoria. Pereira, como é mais conhecido pelos colegas de farda, disse que leva pra vida uma grande lição, construída dentro de uma trajetória marcada por desafios superados e muito aprendizado.

“A missão foi cumprida. Agora quero descansar um pouco e decidir o que farei daqui pra frente. Uma coisa é certa: Parado não vou ficar!”, afirma.

O 2º Sargento Pereira foi honrado pelos colegas da 2ª Cia da PM de Araucária e recebeu homenagens da família pela sua dedicação à profissão. A filha Victoria disse estar orgulhosa do pai e fez questão de mencionar que a aposentadoria representa um dos dias mais marcantes da família Pereira.

“A aposentadoria do meu pai na Polícia Militar não encerra uma carreira, mas uma missão cumprida com honra, coragem e dignidade. Foram muitos anos vestindo a farda da PM com compromisso, enfrentando desafios que poucos conhecem de perto, abrindo mão de momentos, suportando o cansaço e, ainda assim, nunca deixando de ser presente, amoroso e exemplo dentro de casa. Enquanto o mundo via um policial firme e determinado, eu sempre vi o homem íntegro, o pai dedicado, o herói da minha vida”, declara.

A filha ainda conta que cresceu admirando a força do pai, a sua disciplina e, principalmente, o seu coração. “Você me ensinou sobre caráter, responsabilidade, respeito e coragem, valores que levarei para sempre comigo. Cada plantão, cada noite fora, cada história vivida fez de você não apenas um profissional exemplar, mas um ser humano admirável. Hoje, ao encerrar esse ciclo, sei que a farda pode até ser guardada, mas a honra, a bravura e o compromisso que fazem parte de você jamais serão aposentados. Você construiu uma trajetória que enche de orgulho não só a mim, mas todos ao seu redor!”.

