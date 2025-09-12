No dia 6 de setembro, a Nutrisul promoveu a reinauguração de sua matriz, localizada na marginal da Rodovia do Xisto. O espaço, que abriga a loja há 42 anos, voltou a receber clientes após ter ficado fechado temporariamente em razão de um incêndio ocorrido em março deste ano. Durante os seis meses em que o prédio passou por reformas e adaptações, o atendimento foi mantido normalmente por meio da filial, garantindo a continuidade dos serviços oferecidos.

A retomada das atividades na matriz foi marcada por um evento especial, que contou com promoções e um coquetel preparado para recepcionar os clientes. O retorno ao espaço original também simbolizou um novo momento para a empresa, que aproveitou o período de obras para realizar melhorias em sua estrutura interna. A reforma incluiu ajustes destinados a otimizar a logística de atendimento, reorganizar setores e ampliar a farmácia, que agora dispõe de uma variedade ainda maior de produtos voltados à saúde e ao bem-estar animal.

A Nutrisul segue oferecendo uma ampla linha de medicamentos, itens de higiene, rações clínicas e alimentos convencionais para pets. Além disso, mantém a iniciativa conhecida como “quartas pet” e disponibiliza serviço de entrega rápida, que busca oferecer mais comodidade ao público. As mudanças realizadas na matriz também visam criar um espaço mais funcional, capaz de atender à demanda crescente e oferecer um fluxo mais eficiente tanto para clientes quanto para a equipe.

Com mais de 40 anos de trajetória, a empresa conquistou a confiança de diversos tutores que procuram produtos e serviços especializados para animais de estimação.

“Eu quero agradecer a Deus que nos permitiu retornar ao nosso espaço, os familiares, meu filho Caetano que sempre me ajudou, minha esposa e minha caçula e todos os nossos clientes, que se tornaram amigos, aos colaboradores e a todos que contribuíram conosco. Hoje somos uma grande família”, agradece o proprietário Gilmar.

Atualmente, a Nutrisul conta com duas unidades em funcionamento. A matriz, no bairro Vila Nova, está localizada na Rodovia BR-476 – Rodovia do Xisto, sem número. Já a filial funciona no bairro Iguaçu, na Avenida Archelau de Almeida Torres, 2032. Ambas as lojas atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 16h. A empresa também mantém presença digital por meio do perfil no Instagram, @nutrisul.oficial, onde compartilha novidades, serviços e informações de interesse do público.

