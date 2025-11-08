A última rodada da fase classificatória da Copa Primavera foi cancelada no domingo (02/11) por conta das chuvas – o Estádio Sebastião Calado ficou alagado e sem condições de receber jogos. A rodada será no próximo domingo (09), para definir as posições dos times já classificados na tabela de classificação.

Os times Projeto Vencer, Seleto, Grêmio e Instituto Everest garantiram vaga na próxima fase por antecipação. O América Esquadrão da Bola e Unidos do Beco não tem mais chances de classificação. Acompanhe os jogos da próxima rodada, lembrando que os três times já desclassificados jogarão apenas para cumprir tabela.

7ª rodada – domingo (09/11)

11h – Seleto X Instituto Everest

13h30 – América X Unidos do Beco

15h30 – Projeto Vencer X Grêmio Folga – Esquadrão da Bola