Acionados pela Central de Operações da Guarda Municipal, na tarde desta segunda-feira (29), agentes da GMA prestaram atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, no bairro Cachoeira.

O denunciante informou que duas mulheres estavam sendo agredidas a pauladas, pelo marido de uma das vitimas. Uma equipe do grupamento tático se deslocou ao endereço informado, e ao chegarem ao local, visualizaram o agressor com um pedaço de madeira na mão.

As vitimas eram mãe e filha, e foram agredidas pelo companheiro da jovem, um rapaz de 22 anos. A mãe, uma senhora de 53 anos, foi atingida por pauladas na cabeça, o que causou ferimentos graves. Sua filha, também agredida, teve ferimentos mais leves.

O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Polica Civil. Ás vitimas foram encaminhadas para a UPA, onde receberam os primeiros atendimentos. Porém, devido a gravidade dos ferimentos, a vitima de 53 anos foi transferida para o Hospital do Trabalhador, onde permanece internada.