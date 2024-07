Após assassinar homem no Jardim Israelense, quarteto foge com o Sandero da vítima

Adalberto Gonçalves do Santos, 39 anos, foi morto a tiros por volta da uma hora da madrugada desta segunda-feira, 1º de julho, na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Israelense, bairro Capela Velha. A Guarda Municipal de Araucária atendeu a ocorrência após ter sido acionada por populares, enquanto fazia patrulhamento preventivo naquela comunidade. As testemunhas contaram que quatro indivíduos, sendo dois homens e duas mulheres, teriam agredido uma mulher e dois homens, e um deles seria Adalberto.

Os socorristas do Samu foram acionados para prestar socorro às vítimas e constataram que a mulher não apresentava ferimentos aparentes. Um dos homens tinha ferimentos moderados e foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador, enquanto Adalberto estava em óbito, aparentemente com 3 perfurações causadas por arma de fogo, sendo duas na face e outra na região do peito.

A vítima feminina contou para os agentes que após cometerem o crime, os bandidos teriam roubado o veículo Renault Sandero de cor vermelha, pertencente a Adalberto, e fugido sentido ignorado.

O corpo da vítima foi recolhido pelo IML e a cena do crime foi periciada pela Polícia Civil, que passa a comandar as investigações.

Veículo encontrado

Ainda na tarde desta segunda-feira (1º), somente algumas horas após o crime, uma equipe da Guarda Municipal patrulhava pela região da rua João Ribeiro Cardoso, esquina com a Beija Flor, no Jardim Arvoredo, bairro Capela Velha, quando se deparou com o Sandero vermelho que havia sido roubado da vítima do homicídio. O carro estava abandonado no local, trancado e sem as chaves.

Ao consultar as placas no sistema SESP, a GMA constatou que o veículo estava com alerta de furto/roubo. Por se tratar de uma evidência do homicídio, a Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia do carro ainda no local. Em seguida o mesmo foi levado para a Delegacia para as providências cabíveis.