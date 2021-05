Após briga por bebedeira, homem é morto a facadas em pensão localizada no Estação

Foto: divulgação

Um homem que morava em uma pensão que fazia fundos para um restaurante localizado na PR 423, no bairro Estação, foi assassinado a facadas na noite desta quinta-feira, 20 de maio, por volta das 21 horas. Segundo informações, Gabriel Fernandes de Souza da Silva, 24 anos, teria vindo de Santa Catarina e estaria morando na pensão há cerca de três meses. O crime teria ocorrido após uma discussão por motivo de bebedeira, entre ele e outro homem, que também alugava um quarto no local. A Polícia Militar foi acionada para atender o caso e quando chegou no endereço, uma viatura do Samu já atendia a vítima, que veio à óbito.

Conforme o registro da ocorrência, Gabriel estava sentado em uma cadeira do lado de fora da pensão, com um ferimento na altura do abdômen, tinha ainda alguns hematomas no pescoço, e do lado do corpo estava uma faca de porte médio, porém sem vestígios de sangue. Perto da porta da casa foi encontrada uma lâmina de faca (tipo serra) de porte pequena, sem o cabo, suja de sangue. Dentro da pensão a PM também encontrou, em cima da pia, um cabo de faca, possivelmente a mesma que teria sido utilizada na agressão.

A equipe policial conversou com algumas testemunhas, e estas informaram que a vítima teve um desentendimento com outros dois inquilinos, que segundo informado, seriam os possíveis autores do homicídio. Os dois fugiram após o desentendimento. A Criminalística foi acionada para periciar o local do crime e o Instituto Médico Legal recolheu o corpo da vítima.

Ligação

Pouco antes desse crime na pensão, a Guarda Municipal foi acionada para atender uma situação no Terminal Central de ônibus, onde um homem chegou esfaqueado, pedindo ajuda aos seguranças do local. O Samu atendeu a vítima, que estava em estado grave, e a conduziu para um hospital. Segundo relatos dos seguranças, o homem teria chegado no terminal bastante ferido e mal conseguia falar, apenas que tinha sido agredido e logo depois desmaiou.

O fato aconteceu por volta das 19h30, e cerca de uma hora e meia depois, ocorreu o homicídio na pensão. Há suspeita de que os dois crimes tenham ligação, já que as duas vítimas tinham ferimentos provocados por faca e residiam na mesma pensão.