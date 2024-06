Após caso de cães encontrados mortos, SMMA orienta sobre correto “sepultamento” de pets

Nesta terça-feira, 11 de junho, a Secretaria do Meio Ambiente foi acionada para atender uma situação, no mínimo, estarrecedora, que aconteceu na rua Guanabara, no Jardim Iguaçu. Três cães mortos foram jogados dentro de um matagal, causando revolta entre a comunidade. Dois animais, inclusive um de raça, tinham microchips, o que facilitou a identificação dos seus tutores.

Ao averiguar melhor a situação, diante da possibilidade de punir os responsáveis, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente se deparou com outra situação lamentável: os três cães pertenciam a uma jovem que teria tirado a própria vida. Ela teria se trancado dentro de um veículo com seus três animais de estimação, e todos morreram asfixiados. Segundo populares, o corpo da jovem teria sido recolhido pelos órgãos competentes, porém os cães mortos teriam sido deixados no local, e posteriormente, sem saber de que forma proceder, algumas pessoas teriam jogado os corpos no mato.

Embora os cães fossem microchipados, permitindo a identificação do tutor, as circunstâncias em torno da morte dos mesmos envolvem uma tragédia familiar. Diante disso, resta ao Meio Ambiente orientar a população sobre como proceder nos casos de sepultamentos de animais de estimação.

Conforme o Art. 77 do Código de Posturas do Município, “em caso de morte do animal sob a guarda do proprietário, cabe a este a disposição adequada do cadáver de forma a não oferecer incômodo ou risco à saúde pública (Redação dada pela Lei Complementar n.º 28/2022).” Já o Art. 78 diz que “os cadáveres de animais sem identificação do proprietário, encontrados na área urbana do Município, serão recolhidos pelo órgão gestor municipal de meio ambiente, que providenciará destino final adequado (Redação dada pela Lei Complementar n.º 28/2022).

O link para solicitação de coleta de animais mortos em via pública é o https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/e-retirada-de-animais-mortos-na-rua/detalhar/1. Para mais informações, o telefone do Departamento de Limpeza Pública é o 3614-7481.