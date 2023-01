Após confusão em parque aquático, homem é preso dirigindo embriagado

Depois de se envolver em uma confusão em um parque aquático da cidade, um homem acabou sendo preso pela Guarda Municipal de Araucária no final da tarde de domingo (22/01). Ele estava com a companheira no local e promoveu baderna e agressão contra funcionários e frequentadores do parque. Segundo informações dos seguranças do local, ambos estariam bastante alcoolizados e tentaram agredir as pessoas até no ponto do transporte coletivo que fica em frente ao parque.

Após promover a confusão, eles teriam deixado o local em um veículo Toyota Etios. Equipes em patrulhamento acabaram encontrando o referido veículo na Av. dos Pinhais. Os GMs realizaram a abordagem e constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mesmo assim, pelos sintomas observados pelos policiais, o homem recebeu voz de prisão.

No momento da prisão, o homem reagiu com violência contra a equipe, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. A todo tempo o indivíduo ameaçava e xingava os agentes e quando foi colocado no compartimento de presos da viatura policial, começou a dar chutes, causando danos ao patrimônio público. O homem foi conduzido à delegacia de polícia para as providências cabíveis.