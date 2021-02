Após denúncia de vereadora, Secretaria de Meio Ambiente notifica granja de porcos que estaria poluindo rio em Taquarova

Compartilhe esta notícia

Uma granja de suínos localizada na área rural de Taquarova está sendo alvo de fiscalizações por parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e do Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

O local entrou na mira da Secretaria de Meio Ambiente após uma denúncia feita pela vereadora Rosane Ferreira (PV), que após incursões pelo leito do rio constatou as irregularidades e comunicou os órgãos competentes. “Na quarta-feira, (26 de fevereiro) recebi mensagens via watts trazendo vídeos e fotos de um crime ambiental ocorrido em um pequeno rio em Taquarova. O que se via era água turva decorrente de material orgânico despejado no riacho e peixes mortos. Na manhã seguinte fomos ao local e constatamos o problema”, explica a edil.

Rosane acrescenta que, durante sua vistoria na região, identificou que, muito possivelmente o dano ao rio pudesse estar sendo causado por uma granja de porcos instalada em Taquarova. “Fui pessoalmente a Secretaria de Meio Ambiente discutir a situação e solicitei que fossem tomadas as providências necessárias”, explica.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, com a denúncia registrada, técnicos da pasta foram até o local e encontraram a base de uma empresa do ramo de suinocultura, onde havia um tanque antigo, que não poderia receber dejetos, mas estava com água bem escura, matéria orgânica e exalando mau cheiro. A equipe foi até a sede da granja e identificou várias irregularidades, desde a saída de efluentes diretos para o curso hídrico, além de descartes e depósitos de materiais sem a devida impermeabilização.

Diante das evidências, a SMMA notificou a granja. Na segunda-feira, 1º de fevereiro, uma técnica da granja esteve na secretaria, e levou a documentação que havia sido solicitada. Porém, na terça-feira pela manhã, dia 2, a equipe do Meio Ambiente, juntamente com o IAP, voltou ao local para tomar medidas cabíveis. A Prefeitura notificou o local, que deverá interromper qualquer descarte de efluentes de material líquido no rio, provenientes da cultura de suínos. Também foram constatadas algumas obras no local, provavelmente sem o devido licenciamento.

A partir de agora, o IAP é quem irá determinar as autuações. A granja poderá receber multas, suspensão ou embargo de atividades e até mesmo cancelamento de licença.

Texto: Maurenn Bernardo e Waldiclei Barboza / Foto: Divulgação