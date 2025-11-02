Neste domingo, 2 de novembro, uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Iguaçu. A denúncia apontava que uma mulher estaria sendo ameaçada pelo companheiro dentro da própria residência e que ele não a deixaria sair de casa. Diante da situação de risco, a vítima conseguiu fugir e acionou a polícia.

Aos policiais, ela relatou que as ameaças eram recorrentes e que, em outras ocasiões, o convivente já havia quebrado objetos pessoais e chegado a agredi-la. Segundo o relato, naquele dia o homem voltou a ameaçá-la e tentou impedir que ela deixasse o imóvel, o que a levou a escapar para buscar ajuda.

Durante a consulta aos sistemas, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Os policiais retornaram ao endereço indicado, mas o homem não estava mais no local. A vítima informou então que ele deveria estar na casa do pai dele.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais visualizaram um indivíduo com as mesmas características descritas pela vítima. Assim que percebeu a presença da viatura, ele entrou rapidamente na residência. A porta estava trancada, e o pai do suspeito, inicialmente, se recusou a permitir a entrada da equipe, mesmo após ser informado sobre o mandado e a situação de flagrante.

Com apoio de outras equipes, os policiais retomaram o diálogo e, após nova tentativa de negociação, o responsável autorizou a entrada da equipe e chamou o suspeito. O homem se apresentou e foi conduzido até a delegacia.