Após denúncias, Guarda Municipal encerra festa clandestina no Iguatemi. Veja vídeo da dispersão

Mesmo com altos números de casos novos de contaminação por Covid e mais de 230 pessoas já vitimadas fatalmente pelo vírus só em Araucária, muitas pessoas seguem desrespeitando as determinações quanto a não aglomeração. No final da noite deste sábado, 3 de abril, por exemplo, a Guarda Municipal foi acionada para colocar fim a uma festa clandestina no jardim Iguatemi, bairro Boqueirão.

A ocorrência se deu na rua Adalberto Cantelle. Lá, cerca de 50 pessoas se aglomeravam, a grande maioria sem usar máscara, compartilhando copos, narguiles e sabe-se lá mais o quê. Ao chegar ao local, a GM solicitou que todos se colocassem em posição de abordagem. Vários, porém, não respeitaram a determinação e ameaçaram vir pra cima da equipe, sendo necessários que os guardas fizessem disparos de armas não letais para conter os ânimos.

Após alguns minutos, já com todos revistados, a Guarda localizou com um dos participantes da festa certa quantia de cocaína, razão pela qual foi dado voz de prisão ao indivíduo.

Encerrada a festa, a GM acompanhou a dispersão dos participantes e encaminhou o preso à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante, bem como apreendeu a aparelhagem de som utilizada na festinha.