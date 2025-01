Após derrota para o JF Vôlei, Araucária enfrenta nesta 4ª feira o Alta Floresta em jogo atrasado da 2ª rodada

O Araucária Vôlei sofreu mais uma derrota na 6ª rodada da Superliga B contra o líder da competição, o JF Vôlei. O jogo aconteceu no domingo (19/01), no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. Após perder por 3X1, com parciais de 19X25/ 25X22/ 15X25 e 20X25, o time caiu da 10ª para a 12ª posição na tabela de classificação.

O levantador Galo, que retornou em quadra usando uma máscara de proteção após 9 dias se recuperando de uma fratura no nariz, disse que a equipe sabia que seria um jogo duro, contra o atual líder da competição. “Não dá muito tempo para ficar lamentando, pois temos dois jogos que também serão complicados aí pela frente. Vamos consertar nossos erros, porque serão mais duas guerras que teremos que lutar e queremos vencer: uma contra o Alta Floresta e outra contra o Brasília Vôlei”, afirmou.

Ao analisar o jogo, o ponteiro Jeff comentou que a equipe precisa colocar a cabeça no lugar, sabendo que apesar da derrota, fez um bom jogo contra o primeiro colocado da Superliga B. “Agora só precisamos treinar muito e focar nos próximos jogos”, declarou. O atleta ainda agradeceu a torcida do Araucária Vôlei, que mais uma vez compareceu e incentivou o time. “Pode ter certeza que isso fez toda diferença pra gente!”, completou.

Próximos confrontos

Nesta quarta-feira (22/01), o Araucária Vôlei enfrentará o Alta Floresta, às 20h, no Ginásio Pezão (Mato Grosso), no jogo atrasado da 2ª rodada. E no sábado (25) terá como adversário o Brasília Vôlei, às 17h, no Ginásio Sesi Taguatinga (Brasília). A partida será válida pela 7ª rodada.