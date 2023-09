Após dura batalha contra o câncer, Dayane Kaminski nos deixou neste sábado

Neste sábado (02/09), a comunidade de Araucária lamenta profundamente a perda de Dayane Kaminski, uma mulher jovem que enfrentou uma batalha corajosa contra o câncer ao longo dos últimos anos. Dayane inspirou a todos com sua determinação diante de múltiplos diagnósticos e comoveu a comunidade com sua história de superação.

Dayane recebeu o primeiro diagnóstico de câncer de mama, e ao longo do tempo, enfrentou três diagnósticos adicionais: metástases no fígado, nos ossos (o que a levou a uma cirurgia de substituição de fêmur), no pulmão e três tumores no cérebro. Apesar das adversidades, ela continuou trabalhando e sustentando sua casa por um longo período, mas nos últimos meses, sua saúde a deixou acamada, passando por um tratamento mais severo.

Dayane era uma participante ativa das atividades da ONG Eva, uma instituição amplamente reconhecida em Araucária por oferecer apoio e suporte a mulheres vítimas de câncer. Sua luta incansável contra a doença comoveu a todos e levou a comunidade a se unir em solidariedade, contribuindo com doações para custear seu tratamento.

A notícia sobre a saúde de Dayane gerou grande preocupação entre seus familiares, amigos e toda a comunidade que acompanhava de perto sua jornada de superação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o local do velório e sepultamento, mas sua memória e sua inspiração continuam vivas na lembrança de todos que tiveram a honra de conhecê-la.