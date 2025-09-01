A SAF Araucária estreou na Terceira Divisão do Campeonato Paranaense 2025 – Terceirona no sábado, 30 de agosto, com um empate de 1X1 contra o Hope Internacional. Nesta terça-feira (02/09), às 15h30, o time segue para o seu segundo confronto na competição e o adversário será o Iraty. A partida acontece no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá.

O primeiro jogo do time araucariense no Atílio Gionédis, em Campo Largo, foi movimentado. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o jogador Morassi arriscou e assustou o goleiro do Hope, Gabriel. Aos 24 minutos, Andrei sofreu falta e Robinho cobrou com precisão para fazer 1X0 para o Araucária.

O Hope quase descontou aos 47 minutos, já nos acréscimos, quando Gabardo chutou uma bola perigosa, exigindo boa defesa do goleiro do Araucária, Júnior. Na segunda etapa, o Hope chegou ao empate com menos de 1 minuto. Iuri chutou de longe, da linha lateral, e fez um golaço, deixando tudo igual no placar: 1X1.

Aos 11 minutos do segundo tempo, o Cacique quase marcou o gol do desempate, depois da bela jogada de Morassi e do arremate de Flávio Renê, que exigiu uma difícil defesa do goleiro adversário. Logo em seguida, aos 12 minutos, depois de uma cobrança de escanteio do Araucária, a bola ficou viva na pequena área e os jogadores reclamaram que a mesma entrou, no que seria o segundo gol da equipe, mas o árbitro mandou seguir.

O Araucária continuou pressionando, e aos 24 minutos, Andrei chutou forte, porém deu defesa do goleiro Gabriel. No fim da partida, Jamal teve a chance de ampliar para o Hope, mas o goleiro Júnior estava atento e fez a defesa, terminando tudo igual no placar: 1X1.