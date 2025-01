Após jogar carro em cima da GM, homem é preso por embriaguez ao volante

A Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo embriaguez ao volante na madrugada deste sábado, 18 de janeiro, por volta de 3h20. Uma equipe estava realizando uma abordagem na Rua Silvio Cantele, no bairro Capela Velha, quando um carro do modelo Palio passou em zig-zag pela pista. Quando avistou os agentes, o condutor do veículo aumentou a velocidade e não obedeceu à ordem de parada.

Ao se aproximar da equipe da GM, o motorista jogou o carro na direção dos guardas, que tiveram que agir em legítima defesa, e efetuaram disparos com uma arma calibre 12 usando uma munição menos letal.

A abordagem foi realizada quando o veículo parou na esquina com a Avenida Avestruz. Nada de ilícito foi encontrado, apenas uma latinha de cerveja vazia dentro do carro. Ao ser questionado sobre a situação, o indivíduo confessou ter ingerido bebida alcoólica, e se negou a realizar o teste de bafômetro.

O sujeito apresentava sinais de embriaguez, sendo sonolência, olhos vermelhos e um cheiro forte de bebida. Ele recebeu voz de prisão, sendo levado primeiro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em seguida para a Delegacia de Polícia de Araucária para as providências cabíveis. O veículo foi levado para o pátio da Guarda Municipal de Araucária, devido ao para-brisa quebrado e débitos administrativos.