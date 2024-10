Após perder eleição, Dr. Claudio não apareceu mais para trabalhar na Prefeitura

Os pacientes das unidades básicas de Saúde Shangri-lá e Tupy ficaram na mão esta semana. Isto porque o médico Claudio Bednarczuk (União) não apareceu para trabalhar. Seu retorno estava previsto para segunda-feira, 7 de outubro, data em que se encerrava sua licença para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024. Ele disputou o cargo de prefeito, mas perdeu.

Como se sabe, Claudio é médico concursado da Prefeitura e tem que dar expediente nas unidades básicas de saúde do Município de segunda a sexta-feira durante oito horas por dia. A expectativa dos usuários dessas UBSs era a de que pudessem contar novamente com o profissional já na última segunda-feira (7). Até porque ele já havia ficado três meses em licença remunerada para disputar as eleições.

Claudio, no entanto, sumiu. Nossa reportagem foi até as unidades básicas de saúde em que ele deveria estar dando expediente na segunda e terça-feira. Em ambas ninguém havia visto o médico. Funcionários dessas unidades também disseram não terem sido avisados de que ele não retornaria ao trabalho, como determina a legislação eleitoral.

Entramos em contato com a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS) em busca de informações sobre os motivos que fizeram com que Claudio não estivesse dando expediente nas unidades básicas de saúde em que é lotado.

Em nota a informação de que Claudio decidiu “pegar férias”, mesmo após ter ficado três meses de licença para disputar as eleições e sabendo do déficit de profissionais que existem no Município atualmente.

Estranhamente, no entanto, até esta quinta-feira, 10 de outubro, não há qualquer publicação em Diário Oficial da portaria de concessão de férias a Claudio. O pedido de férias também não atendeu ao que prevê o decreto municipal que regulamenta o fluxo de requisições de férias por parte de funcionários concursados. Questionado sobre isso, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP) não deu resposta à SMCS.

Entramos em contato com Claudio em busca de um posicionamento, mas ele não respondeu as nossas mensagens.