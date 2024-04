Após perseguição de carro, homem morre em confronto com a GM na madrugada de segunda (15)

Na madrugada desta segunda-feira, 15 de abril, a Guarda Municipal de Araucária entrou em confronto com um suspeito na Rua Suzana Suckow, no Centro, nos fundos da Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka. Segundo informações oficiais, uma equipe da GMA estava em patrulhamento pela Rua Agrimensor Carlos Hasselmann, próximo ao Hotel Rihad, quando avistou um veículo da marca Gol, que além de estar dirigindo perigosamente, também furou o sinal vermelho na Avenida Victor do Amaral.

Foi dada a ordem de parada, mas o motorista não obedeceu, ele foi identificado como Alexandre Rodrigues de Souza, de 30 anos, que possuía antecedentes criminais, sendo um deles de homicídio. Com isso, uma perseguição se iniciou e o Gol só parou após a viatura ficar em sua lateral.

Ao descerem da viatura e realizarem a abordagem na Rua Suzana Suckow, os agentes se posicionaram na lateral esquerda do Gol para visualizarem melhor o motorista. Em seguida, Alexandre recebeu a ordem de sair do carro com as mãos na cabeça, mas não obedeceu. Ao receber novamente a ordem, Alexandre apontou uma arma cal. 38 em direção à GM. A equipe revidou e fez disparos de arma de fogo, visando a proteção dos agentes.

Após atingirem o suspeito, os GMs constataram que ele ainda estava com vida, e após confiscarem o revólver, o SIATE foi acionado com prioridade. Ao chegarem no local, os médicos realizaram os atendimentos necessários, porém nada mais havia a ser feito, apenas confirmar o óbito de Alexandre.

Diante desta situação, o local foi isolado e a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. Na verificação do veículo, a perícia encontrou uma pequena porção de maconha e uma quantia em dinheiro, totalizando R$ 115,00.

A arma usada por Alexandre, junto com o que foi encontrado no carro, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária.