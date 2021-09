Após perseguição e confronto, homem acaba morto pela GMA

Um motociclista suspeito de praticar vários assaltos em Araucária foi morto na manhã deste feriado da Independência, 7 de setembro, pela Guarda Municipal de Araucária, após uma intensa perseguição, seguida de um confronto armado. O caso aconteceu na Rodovia do Xisto, no bairro Chapada, entrada da cidade.

Segundo informações, o motociclista foi visto pela equipe da GM em uma moto CG Titan branca sem placa, próximo ao Parafuso, e na tentativa de abordagem, o mesmo empreendeu fuga. A perseguição seguiu pela Rodovia do Xisto, na pista sentido Curitiba, e no trajeto ele teria atirado contra os guardas municipais, que revidaram. O suspeito ainda abandonou a moto e tentou fugir a pé, mas acabou sendo atingido pelos GMs. O Siate foi acionado, mas nada mais havia a ser feito, pois o homem, aparentando ter entre 30 e 35 anos, já estava em óbito. A arma, um revólver calibre 38, foi apreendido.

Ainda de acordo com informações, o motociclista estaria rondando um posto de combustíveis da cidade, segundo teria relatado um funcionário do local. A informação de que possivelmente haveria um comparsa com o suspeito, ainda não foi confirmada.