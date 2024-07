Após perseguição, homem é preso com 49 embalagens de crack

Na noite do último domingo, 21 de julho, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento quando avistou uma moto em alta velocidade na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Campina da Barra. A motocicleta estava fazendo uma ultrapassagem perigosa na ponte da divisa entre Araucária e Curitiba e quase colidiu contra outro veículo.

Os agentes tentaram realizar a abordagem da moto da marca Suzuki, com alertas sonoros e luminosos, mas o piloto aumentou a velocidade, na tentativa de fugir. Uma perseguição se iniciou e o motociclista continuou praticando direção perigosa, chegou a ultrapassar um veículo em uma esquina, na contramão, e quase colidiu novamente. Após essa situação, a equipe conseguiu abordá-lo na rua Lótus, ainda no bairro Campina da Barra.

O sujeito foi revistado e com ele foi encontrado um pacote com 49 embalagens de crack e uma quantia em dinheiro, totalizando R$ 108,75. Ao ser questionado, o indivíduo relatou estar levando as substâncias para outro lugar onde haveria usuários de drogas.

Os agentes verificaram sua identidade e confirmaram que o motociclista de 34 anos não possuía habilitação. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico, em seguida sendo levado algemado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária, para impedir que tentasse fugir.