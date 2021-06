Após perseguição por Araucária e Curitiba, PM prende motorista em fuga

Na segunda-feira, 21 de junho, por volta das 13h40, a Polícia Militar fazia rondas na rua das Tulipas, no bairro Campina da Barra, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas e armas. Em determinado momento, a equipe visualizou um veículo Virtus de cor prata e o motorista, ao perceber a chegada da viatura, ficou nervoso, levantando suspeitas. A PM tentou fazer a abordagem, mas o condutor não acatou a ordem policial e uma perseguição se iniciou pelas ruas do bairro.

Equipes de área foram avisadas, saíram no encalço do motorista, no entanto não foi possível alcançá-lo. Durante a perseguição, a equipe foi informada pelo Copom que uma viatura do 13º BPM realizava acompanhamento ao veículo na Estrada Delegado Bruno de Almeida, no bairro Campo do Santana, em Curitiba. O motorista insistia em não obedecer a ordem de abordagem, até que em certo momento da fuga, acabou colidindo com um veículo Gol e foi detido pela equipe do 13º. O suspeito foi trazido para Araucária, onde as equipes se deslocaram até sua residência, na rua das Tulipas, fizeram buscas, mas nada de ilícito foi encontrado.

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021