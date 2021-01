Após reunião virtual com o ministro da Saúde, Hissam planeja iniciar vacinação contra a Covid na semana que vem

Compartilhe esta notícia

O prefeito de Araucária, Hissam Husseim Dehaini, participou na manhã de quinta-feira, 14 de janeiro, de uma reunião virtual com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e prefeitos de todo o Brasil sobre a vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, Pazuello anunciou o calendário oficial e afirmou que a campanha de imunização começará, de forma simultânea em todos os municípios, na próxima quarta-feira (20) as 10 horas.

Na primeira etapa, serão vacinados exclusivamente os idosos (que estejam em asilos), profissionais da saúde que atuam na linha de frente e a população indígena nas aldeias, conforme critérios do Ministério da Saúde.

As doses, liberadas inicialmente, serão da vacina de Oxford AztraZeneca. Neste final de semana, 2 milhões de doses chegarão no Brasil vindas da Índia. “Até segunda-feira estarão nos estados que já na terça-feira deverão iniciar a logística para enviar aos municípios. Todas as cidades deverão estar preparadas para iniciar a vacinação”, afirmou o ministro.

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA) afirma que a cidade está preparada para iniciar a imunização da população. O município tem um grupo de trabalho técnico específico para a vacinação contra a covid-19 e está realizando treinamentos preliminares para capacitação das equipes da saúde que irão atuar neste trabalho. Além disso, a SMSA fez um levantamento completo dos insumos, dos cadastros dos grupos prioritários e dos profissionais de saúde para estimar a população-alvo e elaborou de um plano de contingência que irá organizar, orientar e uniformizar as ações de forma estratégica. O município tem 18 salas de vacinação.

A prefeitura vai continuar informando a população a respeito das novas etapas, bem como, sobre mais detalhes da campanha que iniciará na próxima semana.

Texto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura com adaptações / Foto: Carlos Poly/SMCS