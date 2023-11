Após rodada de estreia adiada, Copa Verão terá jogos no próximo domingo (5)

As chuvas continuam mudando drasticamente a rotina de muitas pessoas e provocando o cancelamento de eventos, principalmente no setor esportivo. Muitos jogos ficam impossibilitados por conta dos campos alagados, e um exemplo foi a rodada de estreia da 1ª Copa Verão Projeto Vencer, que estava prevista para domingo (29/10). Devido às péssimas condições do gramado do campo do Tropical, os jogos foram remarcados para o próximo domingo (05/11), visando garantir a segurança dos jogadores.

Quatro jogos estão previstos e serão realizados no campo anteriormente previsto, com início da rodada às 9h. O campeonato reúne poito times: Santa Clara, América, Gapar, De Olho no Futuro, Evereste, Tupy, Projeto Vencer e Grêmio. Acompanhe os jogos da rodada.

Domingo – 5 de novembro Local – campo do Tropical 9h – Santa Clara X América 11h – Gapar X De Olho no Futuro 13h15 – Evereste X Tupy 15h15 – Projeto Vencer X Grêmio

Edição n.º 1387