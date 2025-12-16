Na tarde desta terça-feira (16), uma equipe da PM tomou conhecimento de um roubo realizado no bairro Novo Mundo, em Curitiba, com informações de que os criminosos teriam como destino Araucária.

Uma equipe iniciou um patrulhamento e buscas pela cidade, obtendo exito em encontrar o veículo no bairro Capela Velha. Eles abordaram o condutor e o passageiro, que foram encaminhados para delegacia com o veiculo.

Na delegacia, a vitima do roubo estava presente e reconheceu um dos homens como o autor do roubo. Ele recebeu voz de prisão no local, e os celulares e dinheiro que estavam em sua posse foram apreendidos.