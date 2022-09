Após vencer no Brasileiro e no Pankids, Pablo Rosales é campeão Pan Americano de Jiu Jitsu

O araucariense Pablo Rosales, 15 anos, conquistou no domingo (25/09), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o título de campeão Pan Americano de Jiu Jitsu Esportivo CBJJE. O jovem venceu todas as três lutas, sendo a primeira por pontos, a segunda por finalização e a terceira também por pontos.

Esta conquista complementa o currículo do atleta, que em maio deste ano já havia vencido o Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu, organizado pela Confederação Brasileira (CBJJ), e em julho deste ano também ganhou medalha de bronze no Panamericano Kids (Pankids), nos Estados Unidos, sua primeira competição internacional.



Para Pablo, o sucesso nos tatames é fruto de muita dedicação nos treinos e foco nos objetivos. “Hoje foi um dia incrível, foi o dia em que me tornei campeão Pan americano. Não vou mentir, lutei muito, sofri demais, chorei muito para chegar onde cheguei. Agradeço a todos os meus parceiros de treino e aos meus patrocinadores”, disse.



O jovem, que defende a equipe Mitra Araucária / Rosales JJ, voltará a lutar no dia 5 de novembro, na Copa Pódio de Jiu Jitsu, em Itajaí (SC).