Aposentado Odir Alberti faz sucesso como Papai Noel dos Correios

Aposentado dos Correios desde fevereiro de 2021, o araucariense Odir Alberti, 59 anos, não se desligou totalmente da empresa. Isso porque apesar de ter cumprido sua missão como carteiro e ter se aposentado após 35 anos de serviços, ele continua sendo o Papai Noel dos Correios. “Há sete anos faço o personagem em Araucária, atendendo escolas, comércios e outros eventos e há cinco anos sou o Papai Noel dos Correios. Mesmo depois de eu ter me aposentado, eles me chamaram para continuar. No dia 16/11 participei do lançamento da campanha de adoção das cartinhas de crianças deste ano, no prédio histórico dos Correios, em Curitiba”, conta Odir.

Para o araucariense, representar o Papai Noel é muito gratificante. “Quando saio de casa não caracterizado e as pessoas me olham sorrindo, sempre tem alguma criança que cochicha com seus pais ou mesmo apontam para mim dizendo ‘Olha o Papai Noel!’ Ou ao chegar em um ponto comercial, repleto de adultos, por exemplo quando vou ao posto abastecer meu veículo, prontamente vem um frentista e logo atrás um segundo, sorrindo em minha direção, eles me reconhecem e então começamos a conversar. Esse carinho das pessoas é muito gratificante”, diz.

O aposentado comentou ainda que geralmente quando participa de eventos como Papai Noel dos correios, muitos o parabenizam e ao final lhe agradecem por fazer seus dias mais alegres. “Para mim, objetivo alcançado, a minha intenção é exatamente essa, que as pessoas recordem da sua infância e da família reunida. Acreditar que o Papai Noel existe ou não, vai do coração de cada um”, afirma.

Não importa se como Papai Noel de Araucária ou dos Correios, o fato é que neste final de ano, Odir Alberti ainda tem uma longa jornada pela frente. Afinal, são muitas as pessoas que aguardam a visita do “bom velhinho” para receber um presente, um abraço ou um simples sorriso.