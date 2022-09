APP da Guarda Municipal facilita o encaminhamento de denúncias

O aplicativo “153 Araucária”, da Guarda Municipal do Município, foi desenvolvido para aproximar o cidadão da corporação, proporcionando um atendimento rápido e eficaz. Através do aplicativo, que está disponível desde o dia 1° de junho, o Centro de Controle de Operações (CCO) da GMA recebeu 103 solicitações, de diversas naturezas, com necessidade de deslocamento de viatura, em outras 17, não foi necessária a presença da equipe.

Segundo a GMA, o APP não serve apenas para solicitar uma viatura de imediato, pode ser utilizado para realizar outras denúncias, onde o cidadão tem a opção de se identificar ou ficar anônimo. Para baixar o APP no seu celular, no momento disponível apenas na versão Android, o cidadão deve ir no Google Play Store, buscar por 153 Araucária (aparece o brasão da GMA) e instalar o aplicativo. Depois é só fazer o cadastro, preenchendo o formulário e irá receber no seu e-mail um link para validar a senha (fique atento porque o link pode chegar como Spam ou ir direto para a lixeira).

“Esse cadastro facilitará quando o cidadão abrir uma chamada via APP, ele não terá que digitar o endereço, porque o georreferenciamento faz com que essas informações apareçam no CCO, facilitando o deslocamento da viatura”, explica a GMA, lembrando que também é possível abrir uma chamada para outro endereço e não aquele em que se encontra o solicitante.

Balanço

De acordo com a corporação, em pouco mais de quatro meses que o APP está disponível já foi possível perceber que será uma ferramenta muito importante para o trabalho da GMA e também para atender o cidadão de forma mais rápida. Das 103 solicitações recebidas pelo Centro de Controle, 50 foram de

perturbação da tranquilidade ou sossego, 4 de perturbação da tranquilidade ou sossego com notificação, 2 de apoio a outros órgãos, uma de crime ambiental, uma de defesa civil, uma denúncia de tráfico de drogas, uma de desacordo comercial, uma de direção perigosa de veículos, uma de fato não constatado, uma de Maria da Penha, uma de maus tratos, uma de ocorrência cancelada, duas orientações, um roubo, 4 de testes com o APP e 15 de patrulhamento preventivo.

“Um dos benefícios do APP é que o contato é muito mais rápido, intuitivo do cidadão abrir uma ocorrência, lembrando que todas as chamadas geradas pelo aplicativo são tratadas da mesma forma que uma ligação via telefone, o que descongestiona a linha 153 do nosso CCO”, afirmou o secretário municipal de Segurança Pública, Antonio Edison dos Santos de Souza.