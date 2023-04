Apresentação de mini horses do Centro Hípico Lusitano será uma das atrações da Festa Pop no domingo (23)

Mais uma atração especial foi preparada para os visitantes da Festa Pop 25 Anos que acontece neste feriadão de Tiradentes, no Parque Cachoeira. Trata-se da apresentação do Centro Hípico Lusitano (CHL), de Mariental/Lapa, que estará presente no evento na tarde de domingo (23).

A partir das 13h acontece a apresentação dos cavalos lusitanos, com dois grades destaques: o astro de cinema Ramisses e o cavalo Ian, que possui dons especiais. Às 15h está prevista a apresentação hípica de saltos.

E olha só que bacana! Durante todo o período de permanência da escola de hipismo na festa, as crianças poderão se divertir com a encantadora família de mini horses, passeando nos cavalinhos em miniatura, cada volta custa apenas R$10,00.

Chame toda sua família, seus amigos e seus vizinhos e venha se divertir conosco durante o feriadão. Na sexta-feira (21) e no sábado (22) a festa acontece das 10h às 22h, e no domingo (23), das 10h às 21h.