Apresentação do Coral Municipal encantou o público

O Coral Municipal de Araucária se apresentou no último domingo (11), no Teatro da Praça, com o espetáculo “OMNES CANTUM”, e encantou o público. O repertório trouxe canções medievais, tradicionais, brasileiras e da atualidade, inspiradas na temática medieval. As adaptações de alguns arranjos foram feitas pela regente Cris Beckhauser, que acompanha o grupo desde o início.







Anualmente o Coral Municipal de Araucária abre inscrições para que a população em geral possa integrar o grupo de cantores da cidade. A participação é gratuita, sendo permitido ingresso a partir dos 16 anos, com opção de prática do nível básico ao avançado. Em 2023 o Coral Municipal de Araucária completará 10 anos.