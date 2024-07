Aprovação de Ratinho Junior é de 72,6% entre os curitibanos

A aprovação do governador Carlos Massa Ratinho Junior entre os curitibanos atingiu 72,6% em uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (5) pelo Instituto Paraná Pesquisas. Entre os moradores da Capital, 60,5% consideram a gestão ótima ou boa. A avaliação está dentro de uma sondagem eleitoral para a Prefeitura da cidade.

A aprovação do governador é maior entre adultos e idosos. De acordo com a pesquisa, o índice é de 72,6% entre quem tem 35 e 44 anos, 76,9% entre quem tem 45 e 59 anos e 74,5% entre quem tem mais de 60 anos. O índice também é superior a 70% entre homens e mulheres e atinge 69,9% em quem tem ensino superior completo.

Os dados contrastam com a avaliação do presidente Lula na cidade. De acordo com a pesquisa, apenas 37% aprovam a gestão federal, contra 59,3% de desaprovação. A gestão do petista é considerada ruim ou péssima por 50,7% das pessoas. A rejeição é maior entre homens (62,7%) e pessoas com ensino superior completo (62,6%).

A pesquisa foi realizada em Curitiba entre os dias 29 de junho e 03 de julho de 2024 com 800 eleitores. A margem estimada de erro é de aproximadamente 3,5 pontos percentuais. Ela foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) com o número PR-04643/2024.