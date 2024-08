Aprovação de Ratinho Junior vai a 76,8% entre paranaenses

O governador Ratinho Junior alcançou 76,8% de aprovação entre a população, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira (12). A sondagem foi feita entre os dias 01 e 04 de agosto com 1.508 eleitores em 64 municípios.

Dentro dos recortes analisados na pesquisa, a aprovação de Ratinho Junior é de 80,5% entre homens e 73,5% entre mulheres. Na análise por faixa etária, o governo é considerado ótimo ou bom por 80% entre quem tem 60 anos ou mais, 79,3% entre quem tem de 35 a 44 anos e 76,8% entre quem tem de 45 a 59 anos. O governador também tem 77,1% de aprovação entre a população economicamente ativa.

No quesito religião, Ratinho Junior tem aprovação de 82,7% entre evangélicos e 77,3 entre católicos, além de 60,9% entre outras religiões ou ateus.

Numa eventual disputa ao Senado em 2026, Ratinho Junior também aparece como franco favorito, com 66% da preferência, ou seja, duas a cada três pessoas. Filipe Barros tem 20,6% e Gleisi Hoffman, 19,4%. Ele também será a primeira opção para 55% dos eleitores – em 2026 a eleição envolve duas cadeiras no Senado.

Recentemente Ratinho Junior surpreendeu os analistas políticos em outra sondagem da Paraná Pesquisas ao se apresentar como presidenciável que mais pode incomodar Lula na eleição presidencial de 2026 na comparação com candidatos que já disputaram o pleito nacional, como Ciro Gomes e Ronaldo Caiado. Ratinho Junior também aparece à frente de outros nomes que já circularam na direita, como os governadores Eduardo Leite e Romeu Zema.

Ratinho Junior também aparece com uma larga vantagem sobre Lula na região Sul do Brasil dentro dessa mesma pesquisa. O político paranaense registrou 33,7% da preferência dos eleitores da região, mais de dez pontos percentuais à frente do atual presidente, que ficou com 23,4%.